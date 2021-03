CASTIGADA. La ‘Chola Chabuca’ expresa, que “más importante que celebrar el primer lugar de audiencia, es sobrevivir a esta pandemia” . Es por eso que confirmó que Claudia Serpa fue suspendida del programa el ‘Reventonazo de la Chola’ por no cumplir las reglas sanitarias.

En el programa Magaly TV La Firme se difundieron imágenes en el que varios personajes incumplieron las normas de bioseguridad. Entre ellos, Claudia Serpa, quien estuvo en una fiesta en un departamento en el sur con Faruk Guillén, Erito Molina (hijo del alcalde de Miraflores), entre otros.

“Suspendemos a Claudia Serpa. Lamentablemente ella al acudir a su reunión pone el riesgo sus compañeros. Yo podría entender si alguien se expone por trabajar en la calle, pero una juerga no se pasa por alto”, dijo Ernesto Pimentel muy mortificado por la situación.

Agregó que en su espacio siempre se respetan los protocolos, aún más por pandemia, debido a que este virus no es ningún juego y pondrá mano dura con quienes no cumplan las normas. “Nosotros cumpliremos con todos los protocolos que tiene América televisión y le pedimos que piensen en sus familias, amigos, compañeros y también respeto al público”, detalló.

Además, Pimentel indicó que todo su elenco pasará la prueba molecular para que este miércoles puedan grabar tranquilos.

LA FIESTA

Durante la pandemia, muchos personajes de la farándula local han mostrado su poco respeto por la cuarentena general. Es el caso de Claudia Serpa, quien fue captada en una fiesta en una casa de playa en Punta Hermosa.

En la reunión donde participó Claudia Serpa se encontraban al menos quince personas sin ningún tipo de cuidado por los protocolos. La modelo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, Ernesto Pimentel le pidió que se retire del espacio televisivo por no respetar la salud de sus compañeros de trabajo.

SU INGRESO AL REVENTONAZO

Tras su salida del ‘El wasap de JB’, la cantante y actriz Claudia Serpa se sumó al elenco de ‘El reventonazo de la Chola’.

“Quería entrar desde el año pasado y al fin se me dio, estoy muy agradecida con el señor Ernesto por la oportunidad. El elenco tiene a artistas súper capos como Manolo Rojas y Fernando Armas. Me encanta el humor, hacer televisión, pues he estudiado comunicaciones”, dijo muy emocionada sobre su ingreso al programa que conduce Ernesto Pimentel.

Claudia Serpa también le agradeció a Jorge Benavides el trabajo en El Wasap de JB. “El sol sale para todos. Yo viví una etapa linda en el ‘Wasap’ y aprendí mucho con el señor Jorge, los quiero mucho. Me encanta que a mi hermana le vaya increíble y ahora falta ‘la Brenda’ (su otra hermana)”.

Además, precisó que no tiene problemas con su hermana, quien trabaja en el programa de la competencia. “Para nada, nosotras nos divertimos, siempre hemos sido las vedettes de la casa, ja, ja. Todas tenemos nuestro talento, la Gaby es la bomba sexy, el ‘bombón asesino’, la Brenda… pues tiene buena salud y yo soy la chistosita, pero las tres estamos locas”.