Claudia Serpa tras romperla en El Artista del Año: “No he tenido padrino, invierto en mi carrera”

La segunda gala de “El Artista del Año” tuvo muchas sorpresas que nadie lo imaginaba. Y es que la eliminación de Christian Domínguez y que el jurado no haya usado el comodín, fue realmente inesperado. Sin embargo, este sábado quien brilló y cayó muchas bocas fue Claudia Serpa con su interpretación de la canción “El Premio Mayor” de Laura León estuvo increíble. Y es que, tener a Manolo Rojas como acompañante en el show realmente ha sido una decisión acertada, que el jurado hizo que le diera un puntaje de 41 puntos en total, siendo la mejor de todos.

Fue tanto la emoción de su presentación que al terminar y ser calificada por el jurado, Claudia Serpa terminó en llanto. Justamente cuando el programa terminó, TROME fue en su búsqueda y charló con ella en exclusiva.

¿Cómo te has sentido con los comentarios del jurado tras tu espectacular presentación?

Estoy emocionada, la verdad porque definitivamente son palabras que llegan al corazón. Estar en este escenario es emocionante, te lo juro, nunca había pisado un escenario tan imponente como este. De verdad que me causo mucha emoción que llegué hasta las lágrimas, y es por mi trabajo y esfuerzo que vengo haciendo de años. No solamente en este momento, sino de años que vengo trabajando. Yo no he tenido padrino, invierto en mi carrera, siempre me he enfocado en todo lo que gano invertirlo en mi carrera. Eso es lo que viene dando frutos.

Yo recuerdo en la anterior charla que tuve contigo que me hablabas de la importancia de Manolo Rojas en tu carrera, ¿contar con él en tu presentación en El Artista del Año ha sido vital para romperla en la pista?

Obviamente. Manolo Rojas es un showman. Él me invito para venir a reforzar a Leslie Moscoso en “Reinas del Show” que vinimos y yo lo apoye. Entonces, es recíproco. Yo siento que la familia del “Reventonazo de la Chola” somos muy unidos y nos apoyamos bastante. De verdad, que yo le agradezco un montón y es como si yo fuera su pupila. Aprendo de él cada día, cada programa, en cada grabación y aprendo del maestro. Yo creo que el Perú tiene que valorarlo y respetarlo mucho.

Manolo Rojas fue el refuerzo de lujo de Claudia Serpa en El Artista del Año

Este puntaje que has tenido en El Artista del Año, ¿será una motivación para que no pares hasta la final?

Sí, tenemos que darlo todo. Este es una competencia, y tenemos que darle toda la fuerza, actitud, y yo vengo aprendiendo porque hace años estuve en diferentes competencias y me he chocado contra el piso de cara, me ha caído críticas, pero todo es un proceso. Yo he aprendido a tener paciencia y ser perseverante. Nunca hay que rendirse.

Entonces, ¿te veo levantando el título de El Artista del Año?

Yo cuando estoy enfocada como ahora, ni novio tengo hermano para que mires lo enfocada que estoy (risas). Vamos con todo, menos con miedo.

Este 2021, ¿sientes que es tu año?

De verdad, estoy muy agradecida con este canal, son lo máximo. Me están dando una buena vitrina para dar a conocer mi talento, y todo el esfuerzo que vengo haciendo de años. De verdad, yo agradezco haber pisado este canal. Necesitaba pisar este canal.

¿Sentía presión de hoy romperla por el nivel de competencia que hay entre tus colegas?

Todos acá son ganadores, luchadores y son artistas, Está competencia su nivel es bien fuerte. Así hay que meterle actitud, ganas y yo les deseo mucha suerte. Quien gane es porque le llegó su momento, yo le deseo la suerte a todos.

Pero, El Artista del Año, te está dando exposición como artista

Este programa es una buena vitrina para todos y poder expresar nuestra música. Dar a conocer todo lo que estamos haciendo, tener un mejor valor en los shows (risas). Es parte de lo que un artista necesita para hacerse un nombre y el Perú conozca de su talento.

¿Qué fue lo que hablaron en la reunión con Gisela Valcárcel?

Todo bien en verdad, ella es una persona muy linda. Además de ser muy bella físicamente, en verdad con sus palabras nos motivan y me encantan las personas que son positivas y que tengan un aura tan linda como ella. Estoy muy agradecida con ella, por esta oportunidad de pisar El Artista del Año.

¿A quién le dedicas está presentación?

Para mi familia completa. Papá, Boris, Carmen, Gabriela, Brenda, mi familia, ya que ellos siempre han estado en los buenos y malos momentos de la vida. Me apoyaron en la depresión. Ellos han sido mi sostén.

¿Algo que nos quieras contar para finalizar la entrevista Claudia?

Quiero agradecer a todos tus lectores y pedirles que apoyen la música propia, ya que lancé un tema “Fue sin querer”, es un reggaetón que lo he hecho con el productor Eliot “El Mago de Oz”. Está muy fuerte la canción e invito a toda la gente a que escuche la canción en Spotify y vea el videoclip.