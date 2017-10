Clavito y su Chela desmiente acusaciones de agresión física a su exesposa 

Robert Muñoz, líder de la agrupación ‘Clavito y su Chela’, ha sido acusado de agresor por diferentes mujeres, una de ellas, su exesposa Pilar Astucuri. El cantante estuvo en el programa el Reventonazo de la Chola para negar una vez más estas acusaciones. En el set también estaba su actual pareja Andrea Fonseca.

"En la cara de Clavito, mirándole a la cara, ¿Él te ha pegado a ti?", le preguntó Gigi Mitri a la ex esposa de Clavito y su Chela. "Por supuesto que sí", respondió tajantemente Pilar Astucuri frente a las cámaras de Amor, amor, amor.

"¿Te acuerdas en el chifa, en marzo? El día del cumpleaños de tu hermano, Huber. ¿Te acuerdas que me tiraste una cachetada? ¿Te acuerdas que me jaloneaste? ¿Te acuerdas de mis moretones?", reveló la ex esposa de Clavito y su Chela.

A pesar de estas acusaciones, Robert Muñoz, no aceptó ser una persona violenta. “Estoy preparado para estas adversidades. Tengo amigos que nos han apoyado”, le dijo a la Chola Chabuca el cantante de Clavito y su Chela.

Por su lado, Andrea Fonseca indicó que tanto ella como Robert Muñoz, han recibido una persecución injusta por parte de la prensa y otras personas. Ella volvió a mencionar que no ha sido agredida por el cantante de Clavito y su Chela.

LUIGI CARBAJAL.

Robert Muñoz indicó que Luigi Carbajal intentó comunicarse con él solo para que se retracte de las acusaciones que hizo en contra de él. Clavito y su chela y Andrea Fonseca lo denunciaron en los medios por acoso y debido a eso no pudo participar en el reality El Dorado.



