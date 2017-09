Clavito y su Chela: Exesposa del cantante recibe amenazas de muerte tras confrontarlo por agresiones

De terror. Pilar Astucuri dejará de aparecer en medios de comunicación después de haber recibido una amenaza de muerte por teléfono. La expareja de Robert Muñoz contó que esa llamada la recibió después de haber confrontado al líder de Clavito y su Chela por las supuesta agresiones de las que fue víctima cuando eran esposos.

"C*** no te metas con Marco, no te metas con Marco ni con Clavito, te vamos a sacar la c***. Te vamos a matar", se escucha en el audio que presentó Pilar Astucuri en el programa de 'Espectáculos'.

Ante esta situación, la ex esposa del líder de Clavito y su Chela decidió no hablar más del tema de Robert Muñoz. Entre lágrimas, la bailarina manifestó que ella tiene una familia por la que preocuparse y no quiere ponerlos en peligro.

"Si querían silenciarme, lo lograron porque yo tengo un bebé recién nacido, tengo mi familia, tengo mi esposo. Ya basta, ya no quiero. Si querías silenciarme Robert Muñoz ya lo conseguiste. Que te metas con mi familia, con mi bebé recién nacido no. No sé si eres tú, no sé si es Marco, no sé quién. No me interesa". declaró Pilar Astucuri.

Exesposa de Clavito llora por amenazas de muerte

La exesposa del cantante de Clavito y su Chela declaró que pedirá garantías para su vida por la fuerte amenaza que recibió por teléfono. La propia Jazmín Pinedo indicó que si algo le pasaba a Pilar Astucuri, los principales sospechosos serían aquellos a los que ella mencionó estas últimas semanas.

"Gracias por haberme permitido mostrar todas las cosas que yo tenía sobre esta persona. Lamentablemente de esta forma me está silenciando", declaró la ex esposa de Clavito y su Chela. Incluso, la mujer dio detalles de que el número que la llamó tenía código de Huancayo.

