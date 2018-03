Clavito y su chela: Cumbiambero revela que Andrea Fonseca está embarazada [VIDEO y FOTOS]

El cantante Robert Muñoz (47), líder de la agrupación de cumbia ‘Clavito y su chela’, anunció el embarazo de su pareja, la joven bailarina Andrea Fonseca (21).



Felicidades, Andrea, ‘Clavito’...

Muchas gracias. Es una linda noticia la que me dio hace minutos mi amor Andrea y estoy feliz.



¿Es algo que buscaban?

Sí. Nuestros amigos más cercanos sabían que queríamos una hijita, pero si Dios me manda un varón, también será una bendición. Estamos muy emocionados.



Andrea, esto demuestra que es un amor verdadero...

Exacto. Muchos decían que estaba con Robert por interés, pero no, este amor es real y puro. Nos amamos intensamente.



¿Y tú qué opinas, ‘Clavito’?

La gente siempre vio el lado negativo a la relación. Decía que me iba a vivir y luego se iría. Tenemos 10 meses de convivencia.



Ahora toca casarnos, pero no por los que criticaban, sino porque nuestro amor es real. Se viene nuestro hijito y eso dice que esta relación no es un juego, va en serio.



Al cierre de esta edición, Andrea Fonseca se iba a realizar la prueba de sangre para reconfirmar su embarazo. (J.Valle)

