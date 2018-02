Clavito y su Chela: Robert Muñoz le pidió matrimonio a Andrea Fonseca ¡Mira el anillo! [FOTOS]

El líder de la agrupación Clavito y su Chela, Robert Muñoz, cumplió su palabra. El cantante le pidió matrimonio oficialmente a Andrea Fonseca el día de San Valentín. Recordemos que en un en vivo con Trome, el cantante aseguró que el 14 de febrero realizaría una pedida formal de la joven frente a toda su familia.

"Después de 9 meses de relación, de convivencia intensa, quería pedirle a Andrea que programe un espacio el día 14 de febrero junto a toda su familia porque voy a ir a pedir su mano de manera formal. Y ahí programar el día de nuestra boda", dijo el vocalista de Clavito y su Chela en un en vivo para Trome.

Ahora, vía Instagram, Andrea Fonseca publicó fotos de la pedida de mano frente a su familia más cercana. La bailarina también compartió fotos del anillo de compromiso que el cantante de Clavito y su Chela le obsequió.

"Comprometidos. Te amo mi amor Robert. He crecido y madurado mucho. Gracias por tus enseñanzas. Seré la mejor en todo. All of my heart (Todo mi corazón)", escribió en su cuenta Instagram Andrea Fonseca.

Pese al feliz momento que está pasando actualmente Andrea Fonseca, la joven recibió una serie de críticas en su cuenta Instagram por casarse con alguien que es mayor. Sin embargo, la bailarina respondió cada uno de los mensajes.

Entre las fotografías que compartió Andrea Fonseca en Instagram se encuentran varias donde muestra el anillo de compromiso que le dio Robert Muñoz. Ella y el líder de Clavito y su Chela aparecen felices y entrelazando sus manos.

