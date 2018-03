Robert Muñoz, líder de la agrupación ‘Clavito y su chela’, contó que está engriendo y consintiendo todos los antojos de su pareja, Andrea Fonseca, quien tiene 7 semanas de embarazo.



“Hace poco me emocioné hasta las lágrimas porque me hicieron escuchar los latidos de mi hijito. Según el doctor, todo está bien”, precisó 'Clavito'.



“Además, estoy tratando de cumplir con todos los antojos que tiene Andreíta. La estoy consintiendo muchísimo. Quiero que esté tranquila y feliz, para que el embarazo marche bien y no tenga complicaciones”, agregó 'Clavito'.



La pareja se casaría en setiembre y para ello, dijo el cantante, pondría a disposición de sus invitados más de mil cajas de cervezas.

Clavito y su Chela y Andrea Fonseca serán padres