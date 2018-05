'Clavito' se sorprendió con tiempo de embarazo de su pareja 

Robert Muñoz , ‘Clavito’, contó que se llevó tremenda sorpresa al conocer que su pareja, Andrea Fonseca, no tiene 11 semanas de embarazo, sino 14.



“Ayer (jueves) fuimos a que se haga una ecografía y nos llevamos la sorpresa de que tenía más tiempo de gestación, así que el bebé llegará antes. Aún no sabemos el sexo, pero se encuentra muy bien de salud”, precisó el cantante de cumbia.



Además, indicó que no pasará el Día de la Madre con Andrea, pues debe cumplir con sus contratos en Chiclayo.



“Aún no puede acompañarme por su estado de gestación, pero a mi regreso la voy a engreír”, enfatizó ‘Clavito’. (E. C.)