El cantante Robert Muñoz de ‘Clavito y su chela’ comentó que en marzo cumplirá tres años viviendo en Estados Unidos, a donde viajó junto a su esposa Andrea Fonseca y su hija mayor en el 2020 para cumplir una gira y no pudo volver debido a la pandemia que se desató en el mundo por el coronavirus; y enfatiza que se convirtió en un ‘mil oficios’ para sacar adelante a su familia.

“Llegué en marzo del 2020 a Estados Unidos para hacer una gira y gracias a Dios me acompañó mi esposa y mi hija; pero la pandemia canceló todos los shows que teníamos previsto en varios estados. Luego, tuve que mudarme a casa de unos amigos, viviendo de los ahorros, luego me dio el Covid y tardé un par de meses en recuperarme bien. Surgieron muchas complicaciones pero hemos salido adelante juntos”, comentó Clavito y su chela.

Imagino que has tenido que trabajar en lo que se pueda para salir adelante...

Lo de la música se plantó, no habían shows y los virtuales eran muy esporádicos. Pero soy un hombre que salió desde abajo y sé hacer muchas cosas en la vida. Primero fui peluquero, cosa que aprendí en mi experiencia militar y comencé a cortar el cabello a los conocidos, iba de casa en casa. Luego, he sido soldador y también he manejado maquinaria pesada, cosas que aprendí cuando trabajé en una mina.

Lo importante es sacar adelante a la familia.

Claro, felizmente he sido bien recibido por los empresarios peruanos y me llamaban para esos cachuelos e iba de inmediato. También descargaba y llenaba camiones, y algunas veces trabajaba en construcción. Yo vendí mi bus en el Perú porque pensaba comprarme una más grandes, pero esa plata me sirvió para vivir, pero se acabó. Así que lo primordial era mi familia.

Pero ahora estás retomando la música...

La música siempre ha estado en mi cabeza y sigo con mis shows, en su mayoría son privados. Pero también alquilo mis equipos y voy como Dj para animar fiestas. Y este año espero terminar mi disco y grabar algunos videos para regresar con fuerza.

¿Extrañas al Perú?

Todos los días, es mi tierra, la amo. Hace unos meses queríamos regresar con mi esposa y mis hijas, pero la situación está terrible, hoy en día hay mucha inestabilidad y conflictos políticos. Espero que todo se solucione pronto y volver a ver a mis seres queridos.

