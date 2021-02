El cantante Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’ contó que pasó días complicados porque se contagió de coronavirus al igual que su pareja Andrea Fonseca y su menor hija, con quienes se encuentra varado en Filadelfia desde que empezó la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

“Estamos saliendo del proceso de la enfermedad, estuvimos en cuarentena, atendiéndonos entre nosotros y recién nos estamos recuperando. Me siento más tranquilo porque estoy estable, pero el Covid 19 me ha dejado secuelas porque me falta el aire por ratos y mis piernas las siento débiles”, manifestó el líder de ‘Clavito y su chela’.

Digamos que usted la pasó peor, a diferencia de Andrea quien se recuperó más rápido….

Ella porque es más joven, pero mi saturación llegó a 92 y eso ha comprometido el 50% de los pulmones. Los médicos me han dicho que tengo que hacer ejercicios respiratorios paulatinamente.

Andrea está gestando… ¿Ha tenido alguna complicación?

Gracias a Dios, no. Aquí ya están vacunando a los mayores de 65 años, así que para abril que nazca mi bebita (segunda hija) ya debemos estar vacunados todos. Ojalá se dé pronto porque es una situación preocupante para todos.