SUS DESCARGOS. Durante este mañana, Tilsa Lozano hizo una denuncia contra el personal médico de la Clínica Delgado. La exmodelo precisó que no querían tomarle la temperatura porque presentaba síntomas de Coronavirus.

“Hola bueno les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia. No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19″, indicó al inicio de los clips.

Al respecto, representantes de la Clínica rechazan las acusaciones de Tilsa Lozano y afirman que fue ella quien no quiso cumplir con los protocolos que dispone el personal médico. “Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica”, se lee en el comunicado.

“En Clínicas Auna es una prioridad ofrecer la máxima seguridad a todos nuestros colaboradores, afiliados, pacientes y sus familias, a través de los protocolos vigentes desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso por seguir uniendo esfuerzos en la lucha contra el COVID-19″, finaliza el documento.

Comunicado de Auna sobre caso Tilsa Lozano

Tilsa Lozano denuncia que no la quisieron atender en una conocida clínica local