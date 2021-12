La infidelidad parece haberse instalado en la sociedad de hoy. La televisión peruana muestra casos extremos, de muertes y venganzas por haber roto el pacto de lealtad con la pareja. La farándula arma un circo cuando salen a la luz casos de famoso incurriendo en el adulterio. La pandemia no ha podido detener ese flagelo. Pierre Zerga es un neurosicoeducador, master coach en programación, tricampeón nacional de Muay Thai y entiende la vida de una sola manera: superándose.

Pierre, ¿Quién sería un mujeriego?

Un hombre con bastantes limitaciones emocionales.

¿Tanto así?

Es quien no tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de tener una relación estable.

¿Es débil?

Asumir eso requiere de mucha valentía, coraje y poder personal.

¿Y no necesariamente es pintón?

La actitud es lo que comanda todo. Se porta seguro y confiable.

O sea, un verdadero conquistador

Todo infiel se junta con las personas con las mismas heridas.

Cómo dicen, hay ‘tramposos’ porque hay quienes se lo permiten

Hay mujeres que dicen: ‘Conecto con ese tipo, porque nuestras heridas se parecen’.

¿Uno ama como quieren que lo amen?

Estamos esperando algo de vuelta y este sentimiento consiste en dar y no recibir.

¿Eso quiere decir?

Cuando esperas algo de vuelta, ya no es sincero.

Pero muchos esperan que le correspondan igual

Es que tiene carencia de afecto.

¿Y los ‘Sugar dady’?

Cuando das dinero, es porque estás intercambiando lo económico para conseguir amor de pareja.

¿Por qué hombres mayores que se venden de exitosos en sus redes sociales?

Habría que conversar con ellos.

¿Qué pasa por su mente?

Antes de crear un éxito, debes creer que lo eres.

¿Y si cuenta que todos los admiran?

Eso es querer ganar reputación.

Si es comprobado que nada de lo que dices es cierto, ¿por qué miente?

Seguro tiene un conflicto.

¿Si está demostrado que no es nada de lo que publica?

Cada persona, dentro de su sistema neurológico, tiene sus propias experiencias y traumas.

¿Un ejemplo?

Al igual que las personas que consumen drogas, no tienen como llegar a ese beneficio, no conocen otra manera de lograrlo.

¿Te puedes creer tu propia mentira?

Nosotros nos la creemos.

¿Ejemplo?

Aseguro que soy gerente, cuando en realidad somos muchísimas más cosas.

Pero si lo eres

Pero eso es un cargo, no lo soy cuando estoy fuera del trabajo.

¿Un consejo?

Miéntete bien, para que te ayude a lograr grandes cosas.

Te pido una vez más un ejemplo

Antes de ser campeón, debes creerte que lo eres, tener la certeza, sentirte como tal.

¿Qué es una adicción?

Casi siempre es un escape.

¿Qué es el éxito?

Un estado emocional.

La gente muchas veces lo entiende de otra manera

No es un objetivo, porque siempre vamos renovando nuestros anhelos. Lo importante es que te sientas exitoso.

¿Tener dinero es ser un triunfador?

Cada persona entiende el éxito a su manera y para algunos puede ser facturar 50 mil soles mensuales.

Nos han formado con frases como: ‘Es bueno en matemáticas y por eso no le va bien en letras’

Mira mi caso. No era bueno en el colegio y pensé: ‘Si puedo ser campeón en el deporte, he demostrado que tengo fuerza y garra para lograrlo, ¿por qué no puedo ser igual en los estudios?’.

¿Lo hiciste?

Empecé a estudiar y por primera vez en mi vida llegué a ser tercio superior y otra cosa

Dime

Se ha descubierto que se puede cambiar tu personalidad. Si te vas a vivir a Francia, vendrás pensando de otra manera.

Regresamos al principio, entonces el infiel puede cambiar

Tú eres responsable de todo lo que te sucede y a partir de allí, tomas la rienda de tu vida.

Vas a dictar unas conferencias

Este 4 de diciembre, de 6 a 9 pm dictamos el Master Class: ‘Cómo hackear tu sistema nervioso emocional y lograr el éxito’. A quienes deseen participar, llamen al 994158881. Los estaremos esperando.

Agradecido por tus explicaciones

Un abrazo a todos los lectores.

