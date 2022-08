El periodista deportivo Coki Gonzáles, junto a Bruno Cavassa, calienta la pantalla con el programa ‘Destino Qatar’ de lo que será su segunda transmisión de un Mundial de fútbol por Latina. Confiesa que aún le duele la eliminación de la selección y apoya la contratación de Juan Reynoso como técnico de la blanquirroja.

“Estamos calentando la pantalla. Si bien es cierto todavía no hay mucha información, de las selecciones del Mundial, porque todavía no hay partidos, pero es un poco calentar el ambiente de lo que se va a vivir en el Mundial. Ya arrancamos con ‘Destino Qatar’, de lunes a viernes a las 11.45 de la noche por Latina”, señaló.

Estás con Bruno, pero habrá más incorporaciones cuando empiece el Mundial...

Esa es la idea. Para el Mundial en el tema de los partidos, los comentaristas eso lo decide la producción, pero el narrador sigue siendo Freddy Cora.

Es la primera vez que haces dupla con Bruno Cavassa...

Programa nunca hemos hecho, pero hemos trabajado juntos hace unos años para un canal que transmitía el futbol peruano, compartimos varias transmisiones. Bruno me lleva 12 a 15 años, yo lo he visto en televisión cuando él estaba en ‘Goles en acción’. Una vez en el año 94 fui al estadio, vi que la prensa salía, me quedé de sapo y le pedí un autógrafo a Bruno. Yo estaba en tercero de secundaria y ahora es mi pataza.

Me imagino que aún hay esa desazón por la eliminación de la selección.

Para que te voy a mentir es horrible, por momentos no lo creo. Todavía duele, nos eliminó Australia, no vamos a estar en el Mundial. Todos, en algún momento, nos sentimos en Qatar, los jugadores, periodistas, la gente. Será duro no ver a Perú en Qatar, ha sido un golpe duro para todos.

Dejando de lado el fútbol, ¿qué tal la experiencia en Qatar?

El calor es insoportable. Para que te des una idea, si tienes que ir al supermercado que queda a dos cuadras, tomas taxi, porque si caminas una o dos cuadras llegas empapado de sudor. En el hotel el aire acondicionado no se puede apagar porque ocurren muchos incendios por el calor que hace. Era locazo, cuando entrabas a los cuartos tenías que abrigarte porque estaban congelados.

Pero en noviembre cuando se juegue el Mundial hará menos calor.

En noviembre van a estar en 30, 35 grados. Cuando nosotros aterrizamos en Qatar, a las 2 o 3 de la madrugada, había 44 grados. A las 10 de la mañana eran 48 grados. La gente va a comprar y deja su carro encendido por el aire acondicionado, pero nadie se lo roba.

Hablando de otro tema, ¿qué te parece Juan Reynoso como técnico de la selección?

Yo estoy contento. Para mí Juan Reynoso es un profesional a carta cabal, ahora si tiene buenos resultados o no nos va bien eso es algo que se verá, nadie tiene la bola de cristal. Pero a mí me gusta mucho que sea Reynoso el técnico de la selección peruana de fútbol.

La selección está en buenas manos...

Sí, no tengo ninguna duda. No hay ningún peruano más capacitado que Juan Reynoso en la actualidad. De repente no es una perita en dulce, un amante de la sonrisa, de las entrevistas, pero el hombre conoce su chamba.