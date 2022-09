El público ardía en éxtasis cuando Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckland, miembros de la mítica banda Coldplay, pisaron el escenario del Estadio Nacional. Las luces se apagaron de golpe, hubo segundos de silencio y, de pronto, todo el campo se iluminó con luces y efectos especiales que transportó a más de 35 mil almas a una dimensión paralela, donde nada podía salir mal esa noche.

La primera fecha del esperado concierto de la banda británica arrancó así, con muchos colores y fuegos artificiales , dirigido por uno de los líderes musicales más respetados de la industria del rock alternativo, Chris Martin, quien en todo momento tuvo claro que los protagonistas de su presentación debían ser sus fans.

No faltó tampoco el sello de los conciertos de Coldplay, un elemento que ha hecho simbólico su aporte al mundo: su compromiso con el medio ambiente . Antes de iniciar el espectáculo, se brindó mensajes que impulsan la responsabilidad ambiental, la importancia del reciclaje y el uso de medios alternativos para evitar la contaminación.

Coldplay hizo vibrar a fans peruanos en el Estadio Nacional. Foto: Andrés Paredes / GEC

Sin más preámbulos, poco después de las 09:00 de la noche y con 16 grados de temperatura, Chris arrancó con “Higher Power”. La emoción de los fans estaba desbordando el Nacional hasta que llegó el turno de “Adventure of a Lifetime”.

El público no solo acompañaba las canciones coreando cada letra, las pulseras que se había colocado en la muñeca de cada asistente hicieron su trabajo , le daban un toque mágico a cada tema entonado por la banda. En “The Scientist” se disfrutó ese detalle, por ejemplo, también en “Viva la vida”, “In My Place” o “Yellow”. Esta última canción, lanzada en el año 2000, quebró a más de un joven enamorado, pues la misma hace referencia a un amor no correspondido.

Los demás temas no siguieron un orden cronológico, pero eso fue lo de menos. Cada canción hizo saltar a todos, como “Clocks”, “Something Just Like This”, “My Universe” y “A Sky Full of Stars”. Precisamente, en este último tema, Chris Martin pidió al público guardar sus teléfonos para poder disfrutar mejor ese momento. Los fans obedecieron.

El tramo final del concierto fue más nostálgico. Temas como “Sparks” y “Fix You” marcaron la noche por el ambiente construido en ese instante . Las luces se concentraron en el cantante, el sonido se puso acústico y varios amaron el momento. Así se entregó Coldplay a su público por casi dos horas, con la promesa de repetir la misma fuerza a los fans que asistirán a la segunda fecha de su presentación.

LOS TELONEROS

Antes de la aparición de la banda británica, la misión de calentar los motores en el Estadio Nacional estuvo a cargo de dos importantes artistas. Primero hizo su aparición la cantante peruana Andrea Martínez, una joven promesa que enganchó a los presentes con su modulada voz.

La siguiente presentación fue muy ovacionada y no era para menos. La artista cubano-mexicana Camila Cabello envolvió con su belleza y sus canciones al público peruano. “Bam bam” y “Don’t Go Yet” fueron las melodías más entonadas de la exintegrante de Fifth Harmony , quien vestía un enterizo floreado que hacía resaltar su presencia en el escenario.

Camila Cabello fue la telonera en el concierto de Coldplay. Foto: Andrés Paredes / GEC

Sin duda alguna, Coldplay tiene acostumbrado a todo su público a brindar un espectáculo de lujo y esta no fue la excepción. Un show aclamado que será recordado por todos los presentes, quienes gritaron, cantaron y lloraron con cada tema. ¡Hasta pronto!