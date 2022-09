Este jueves, 14 de setiembre, se llevará a cabo el segundo concierto de Coldplay en nuestro país y, desde tempranas horas, cientos de fanáticos empezaron a llegar al Estadio Nacional para ser los primeros en ingresar y ver más cerca a sus artistas favoritos.

Mientras los fans realizaban largas colas para ingresar al recinto deportivo, un equipo del noticiero “Al Día”, de ATV, conversó con algunos de los seguidores de la banda británica y encontró a una feliz seguidora con un peculiar pedido.

La joven peruana contó que hoy es su cumpleaños, y que lo festejará disfrutando del concierto de su banda favorita. Ella llevaba consigo un cartel en el que le pide a Chris Martin que le cante Happy Birthday.

“Chrissss, please sing to me ‘Happy Birthday’. Today is my 22nd birthday (Chris, por favor, cántame ‘Feliz cumpleaños. Hoy es mi 22 cumpleaños), se lee en el cartel de la fanática, quien aseguró que sería emocionante que los músicos le cumplieran este deseo.

A horas de iniciarse el segundo concierto de Coldplay en Lima, los fanáticos ya van tomando sus puestos dentro del Estadio Nacional. Tanto en el show de ayer como el de hoy, la peruana Andrea Martínez será la telonera de la noche y Camila Cabello la invitada especial de la banda.

Segunda Fecha De Coldplay En Lima

