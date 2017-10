Colorina: Actores promueven campaña de prevención de cáncer de mama [FOTOS]

En el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), actores de la telenovela “Colorina” como Magdyel Ugaz, David Villanueva, Stephanie Orúe, Natalia Torres, entre otros, se unen a la campaña “Ponte Rosa” de la Liga Contra el Cáncer e invitan a los peruanos a perder el miedo y ponerse rosa dándose un tiempo para realizarse un autoexamen de mama estén donde estén y además visitar al médico una vez al año para evitar la enfermedad.



Al respecto, la actriz Magdyel Ugaz señaló: “El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Al día fallecen 4 mujeres por esta enfermedad, la cual puede ser evitada con un chequeo a tiempo. Por eso, hoy yo me pongo rosa realizándome ahora mismo un autoexamen y asistiendo una vez al año al médico. Invito a todas las mujeres a hacerlo. La Liga Contra el Cáncer viene realizando una campaña de despistajes de mama en sus 3 centros de prevención”.



Las mujeres peruanas que deseen ser parte de la gran Campaña de Despistajes de Cáncer de Mama podrán acceder a un despistaje clínico de cáncer de mama y además de cáncer de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides, por una donación de S/. 25.00, en los Centros de Prevención y Detección de la Liga de Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará hasta el 28 de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.



Cabe resaltar que las familias peruanas también podrán colaborar con la prevención del cáncer de mama en el Perú, adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa: Cereales Life Ángel de Alicorp, Jabones Protex, Suavizante de ropa Suavitel, ropa deportiva femenina de Reebok, lencería en tiendas Ripley los días 19 y 20 de octubre, y las baterías Etna Pinky, los cuales contribuirán a que la institución continúe realizando más despistajes de mama en las zonas menos favorecidas.





Actores de Colorina suscriben campaña Actores de Colorina suscriben campaña Actores de Colorina suscriben campaña