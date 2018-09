ATV anunció el nuevo formato que tendrá el programa ‘Combate’, que contará con dos productoras: Cathy Sáenz y Marisol Crousillat. Va desde este lunes y se llamará ‘Combate, el origen del origen’.

Según manifestó Cathy Sáenz, el ingreso de la popular ‘Reina madre’ no le causó gracia, pues durante mucho tiempo la atacó y la calificó de ‘copiona’.

“Quiero saber si hay resentimientos o no. Fuimos convocadas para que este nuevo formato salga adelante, yo tengo un propósito y es ganar, además, demostrar por qué he sido la productora general de ‘ Combate’. Los caballos se miden en la pista y vamos a medirnos”, comentó Cathy Sáenz.

En tanto, Marisol Crousillat indicó que no guarda resentimientos, pero durante la conferencia mostró imágenes para demostrar que Cathy Sáenz (cuando era productora de ‘Esto es guerra’) copiaba sus juegos y secuencias.

“No tengo un resentimiento. Tuve mucha impotencia y rabia en su momento. Tú estás pagando tus culpas, porque estás viviendo en carne propia lo que empezaste. No hace falta que me vengue, la vida me está vengando”, expresó Marisol Crousillat.

