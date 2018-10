La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, descartó tajantemente que Miguel Arce vaya a ser el próximo jale del programa de ATV y se refirió a los comentarios del también actor, quien le recordó que en el pasado ella habló mal del programa y de sus participantes.

“La gente está acostumbrada a hablar mal y, como se trata de televisión no importa, pero no es así. Si él ha hablado de un programa que yo produzco, no lo voy a invitar, no hay forma. Miguel Arce no tiene cabida en ‘Combate’, no mientras yo esté”, manifestó Cathy Sáenz.

Se comenta que Miguel regresaría a ‘Combate’, a raíz que compartió una foto con Marisol Crousillat. ¿Será el nuevo jale?



Si Marisol termina al final en la producción, que lo invite, pero bajo mi producción Miguel Arce no pisará el set del programa.

