Combate: Dorita Orbegoso se molestó y calificó de ‘hueca’ a Luciana Fuster [FOTOS]

Dorita Orbegoso tuvo un intercambio de palabras con Luciana Fuster, quien al momento de sentenciarla dijo que para de vacaciones en ‘ Combate’ porque falta cuando le da la gana y pierde todas las competencias.

“Yo le dije que es una hueca y limitada porque le expliqué por qué falté, pero no entiende. Entonces me parece mala onda”, contó Dorita.

Ella dio a entender que vas al programa cuando te da la gana...



Estuve enferma. Tengo, lamentablemente, un proceso hormonal difícil y estoy con tratamiento. Cathy (la productora) lo sabe, le traje mi descanso médico y se lo comenté a las chicas. Entonces, me parece muy mala onda y poco razonable hacer ese tipo de afirmaciones. Le expliqué (lo que tiene) y por eso le dije que es una persona limitada.

¿Te molestó que te sentenciaran?



No, me molesta mucho que dé a entender que no me da la gana de venir a trabajar. Soy una persona responsable con mi trabajo y no voy a desperdiciar esta oportunidad que me están dando para hacer lo que me da la gana.

Hablando de otro tema, Melissa Klug dijo que hay argolla en ‘Esto es guerra’ porque eliminaron a Ítalo y se quedó Kevin Blow, que tiene el apoyo de Michelle Soifer...

Michelle tiene influencia, si no es la gerenta del canal es porque le faltan dos soles más, ja, ja, ja... Ítalo no tiene madrina ni nadie que le dé un empujoncito, que siga bailando.