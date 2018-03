Isabel Acevedo , ‘Chabelita’, exigió a Ducelia Echevarría que no le falte el respeto luego que la combatiente la llamara serruchadora. “Esto es para demostrarte ‘Chabela’ que no eres la única serruchadora de este programa”, dijo la participante del equipo verde en Combate.

La reacción de Isabel Acevedo no se hizo esperar y le respondió.

“No sé qué problema tiene ella contra mí, ¿te hice algo? Nunca hablo de mi vida privada, pero límites son límites”, respondió la novia de Christian Domínguez.

Luego, Ducelia Echevarría aclaró que no se refirió a algo personal. “Que me disculpe si lo entendió del otro lado, no fue mi intención”, precisó la participante de Combate. La contrincante de Isabel Acevedo pidió que el equipo de la Chabelita también la respete.