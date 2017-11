Gran indignación ha causado la noticia de la violación denunciada por Alessandra Bonelli. Como se recuerda, la bella modelo acusó a Víctor Hugo Lurquin Daza de haberla violado hace un par de años, con el cuento de hacerle un tratamiento reductor de grasa.

"He sido víctima de una violación de parte de un señor (...) Eso pasó hace 2 años. Yo participé de un reality. A la hora de salir de un reality tuve que verme con mi entrenador y me propuso un tratamiento quemagrasa. A la hora de hacerlo, me drogó y me violó", contó la postulante al Miss Perú.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo revelado por Alessandra Bonelli recientemente. En el programa de Jazmín Pinedo, la modelo aseguró que Dulcelia Echevarría la habría llamado y le habría recriminado el haber hecho pública la denuncia.

¿Por qué defiende Dulcelia Echevarría al presunto violador? Según lo informado en el programa Espectáculos, la combatiente tendría una hija en común con Víctor Hugo Lurquin Daza. Ellos habrían mantenido una relación hace un tiempo y por eso la combatiente habría salido en su defensa.

Sin embargo, la denuncia de Alessandra Bonelli no es la única que tiene el 'entrenador de las estrellas'. Anteriormente, y como la misma modelo cuenta en Espectáculos, otras mujeres también han denunciado a Víctor Hugo Lurquin Daza.

¿Quién es Víctor Hugo Lurquin Daza?

Víctor Hugo Lurquin Daza es un reconocido entrenador personal en el mundo de la farándula. Él se encarga de mantener en forma a las modelos de los reality. Por sus técnicas y resultados es uno de los más buscados por las chicas reality.

Sin embargo, son sus mismas clientas las que ahora lo denuncias por violación. Las víctimas concuerdan en que la técnica utilizada por el entrenador de 48 años es la misma para todas. Con engaños sobre un nuevo tratamiento para quemar grasa, Lurquin Daza las lleva hasta su departamento, en donde las droga y luego las viola.

“Recordaba que estaba encima de mí, que me había violado”, expresó la modelo Laura Cuadros, otra de las presuntas víctimas de Víctor Hugo Lurquin Daza. Ella denunció la violación en 2015 pero el entrenador fue puesto en libertad.

