De la misma forma que Mathías Brivio se tomó unos segundos en Esto E Guerra para hablar de la renuncia de PPK y las consecuencias que tendrá en todo el país, Gian Piero Díaz hizo lo propio en Combate. El conductor habló durante varios minutos sobre lo que implica la salida de Pedro Pablo Kuczynski.

Gian Piero Díaz manifestó que ninguno de los participantes de Combate, ni del equipo de producción, era ajeno a la situación del Perú por la renuncia de PPK envuelta en medio de la polémica. Por eso, pidió a los peruanos una unión por el bien común.

"Lo que queríamos comentar el día de hoy es que el Perú a lo largo de sus años ha demostrado tener toda la capacidad del mundo para sobrepasar cualquier problema que se enfrenta. Esto no es diferente. Lo que tenemos que hacer los peruanos el día de hoy es pensar en el bien común, en todos y no unos cuantos", dijo Gian Piero Díaz.

A su vez, Renzo Schuller también habló en Combate sobre la situación que atraviesa el Perú e indicó que todos, como peruanos, tenemos un solo objetivo, que es lo mejor para el país. El conductor no dudó en mostrar su apoyo a su compañero Gian Piero Díaz.

"Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, más que nunca tenemos darnos la mano y apuntar siempre a un mismo objetivo en este caso ", dijo Renzo Schuller.

Finalmente, Gian Piero Díaz manifestó en Combate que no son los políticos o aquellos que están al frente de las instituciones quienes tienen en sus manos el crecimiento del Perú, sino los mismos ciudadanos. Por eso, pidió solidaridad para 'empujar el carro'.

"Los peruanos no dependemos ni necesitamos de políticos que no sumen y que no ayuden al crecimiento del país. Nosotros somos los indicados de empujar nuevamente el carro hacia adelante y poder, cada día que pasa, alejarnos más de la pobreza y buscar una igualdad, que creo que todo el país quiere y necesita", puntualizó Gian Piero Díaz.

Gian Piero Díaz sobre renuncia de PPK

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.