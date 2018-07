Samahara Lobatón llegó a Combate durante la última noche del día miércoles para dar su descargo. Después que su expareja Jean Paul Caipo dijera que la producción del reality de competencia influyó en el fin de su romance, la hija de Melissa Klug decidió contar su lado de la historia.

En conversación con Diana Sánchez, Samahara Lobatón dijo que no conocía a Jean Paul Caipo después de escucharlo hablar en otro canal sobre el fin de su relación. Además, indicó que lo único que quería su ex al retar a Diego Alonso en Combate un día antes, era sus cinco minutos de fama.

"No puedo creer que haya compartido 8 meses con Jean Paul y que no lo conozca al día de hoy y que lo único que quiera sean 5 minutos de cámara. ¿Dónde quedó el amor que decía él sentía por mí?" , declaró la hija de Melissa Klug.

Pero eso no fue todo. Samahara Lobatón reveló que hace dos meses la relación con Jean Paul Caipo y que desde entonces no tenía mayor contacto con él. Por eso, no entendía cómo de un momento a otro salió en TV para hablar de ella y Combate .

Combatientes arremeten contra ex de la hija de Melissa Klug

"Yo no tengo una relación con este señor hace dos meses. No tenía contacto con él. Él solo quiere 5 minutos de fama haciéndome daño a mí, a mi casa que es Combate, y a mi familia. Mi mamá le abrió las puertas" , indicó Samahara Lobatón.

La exparticipante de Combate indicó que se sintió utilizada por una persona en quien confió y a quien le dio todo. Pese a haber estado 8 meses juntos, Samahara Lobatón dijo que no conocía a su expareja tras verlo hablar de ella.

"Me siento utilizada, como nunca en mi vida me había sentido. No puedo creer que a una persona que le di todo. Fue mi primera relación. Yo creía en él, aposté por nuestra relación y viene a hacerme todo esto", declaró Samahara Lobatón.

La joven de 16 reveló que Melissa Klug se siente completamente decepcionada de Jean Paul Caipo y por ese motivo, habría decidido enviarle una carta notarial para que ya no la mencione en TV.

"Mi mamá está decepcionada de él. Ella le abrió las puertas de mi casa, confió en él. Y no era como nosotros creímos. Solo nos utilizó. Me siento utilizada, traicionada, siento que nunca le importé" , finalizó Samahara Lobatón entre lágrimas.

Hija de Melissa Klug en Combate

