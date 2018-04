Combate: Isabel Acevedo es duramente criticada por bailar Huaylas de este particular modo [VIDEO y FOTOS]

Isabel Acevedo indignó a varios representantes de la música folclórica tras bailar el huaylarsh "Mañaneros del Perú" en Combate. El director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, José Oregón y el cantante "Chato Grados" consideran que la presentación de la bailarina no respeta la tradición.



“Me siento contrariado, yo difundo el huaylasrh y respeto los parámetros, pero esos señores lo bailan así por su ignorancia porque no conocen la tradición de un pueblo. Es muy aberrante, lo que se ve en estos programas reality, no respetan el huaylarsh, yo pienso que debe pronunciarse el Ministerio de Cultura, con sede en Huancayo, la Municipalidad Provincial de Huancayo y los señores del Gobierno Regional, que son esos pasos parece una metralleta”, expresó Eusebio Grados al diario Correo.



“Repudio a la forma irresponsable como se ha asumido la expresión del espíritu de la raza huanca y el mensaje o contenido de una de nuestras máximas expresiones danzarías que por su inmenso valor artístico fuera declarada Patrimonio Cultura de la Nación mediante R.D.N. No. 192-Ministerio de Cultura el 23.02. 2005”, indicó José Oregón al mencionado diario.



Usuarios de redes sociales también consideran que Isabel Acevedo no respeta a la cultura huanca. En la página de Facebook, Huayucachi Te Pone Al Tanto, publicaron el video de la presentación de la Chabelita y criticaron el desempeño de la bailarina.



"Es una lástima ver que este programa basura presente nuestra cultura, si pueden apreciar miren como bailan, saltan peor que locos y la vestimenta pésimo , Metete con cualquier cosa, pero no bailes mi cultura, mi Huaylarsh, es mas hermoso es el encanto de enamorar", se lee en la mencionada página de Facebook.





Isabel Acevedo es duramente criticada por bailar Huaylas Isabel Acevedo es duramente criticada por bailar Huaylas

Así bailó Isabel Acevedo en Combate