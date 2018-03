Combate: Isabel Acevedo no tiene miedo de revelar 'bombas' en sillón rojo de ‘En nombre de la verdad’

Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’, afirmó que no teme sentarse en el sillón rojo de ‘En nombre de la verdad’ de Combate, donde soltará sus ‘bombas’.



Han soltado el video de intriga y, al parecer, tú serás una de las primeras en hacer tus confesiones

Definitivamente tengo que soltar mis ‘bombas’...



Vas a callarle la boca a los que te critican

De hecho, siempre, pero tienen que verlo. Todo será ‘verdura’.



De otro lado, dijo que ya no se queda callada y entra en la polémica del reality. “Voy a cumplir dos semanas, tengo que ir soltándome”, comentó.



A lo mejor Christian te aconsejó...

Tengo al mejor maestro, Christian Domínguez, obviamente, ja, ja, ja. Pero igual mis compañeros me lanzan con todo, ellos me soplan...

Insultan a Isabel Acevedo en Combate

Por eso Diana dijo que ya aprendiste el ‘negocio’ y estás soltando la lengua

Está bien, porque ella es la más deslenguada, tengo que aprender un poco de ella, que me pase sus tips.



¿Qué pasó con la ‘Chabelita’ que dijo que no era parte de la televisión, que no le gustaba la exposición?

Una cosa es exponerte a la vida del espectáculo y otra estar en una reality de competencia. Yo me refería a exponer mi vida privada.



¿Y cómo te sientes ahora en el programa?

Me siento bien, me encanta competir y descubrir lo fuerte que soy. La verdad, me siento supercómoda en ‘Combate’.