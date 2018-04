Combate: Cathy Sáenz expulsa a Ivana Yturbe por su falta de compromiso [FOTOS]

‘Aquí no hay princesas ni favoritas’, dijo la productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, luego de sentenciar y expulsar a Ivana Yturbe del programa de competencia.



“Le hemos puesto un ultimátum a todos los chicos, y es que tienen que competir. No puede ser que Ivana Yturbe se demore como 2 minutos en pasar una red, que es algo fácil, ella no viene a ensayar. Yo siento que, en este caso, ella ha faltado el respeto al programa... acá no hay princesas, no hay favoritas, no hay nada, si no compites, no estés en ‘Combate. Si solo estás para posar a la cámara, entonces no te necesito en el programa”, indicó Cathy Sáenz.

Me pareció que estaba un poco enferma...

El jueves hubo un juego que fue como romper unos ladrillos y le cayó un polvito dentro del ojo. Entonces, había estado irritado. El viernes estuvo con vómitos y, obviamente si estás mal de salud, vienes media hora antes del programa con tu descanso médico. Acá a los chicos se les respeta si están enfermos o no pueden venir por un tema personal... pero cuando se pasan de la raya les hago ver que las cosas no son así, esto es un trabajo.

Las has sentenciado y suspendido...

Y le he descontado (una semana de su sueldo) porque si no te metes con su plata, no te metes con nada.