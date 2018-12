Combate se despide de la TV peruana tras 8 años al aire | VIDEO

Todo tiene su final. Y Combate también. Después de casi ocho años al aire, el programa pionero de competencia en Perú se despide de la TV. Gian Piero Díaz fue quien anunció que el día viernes 14 de diciembre será el último del programa.

El conductor dijo que no vendía ninguna clase de humo y que el programa Combate como era conocido, no iba más. Gian Piero Díaz recordó que esta no es la primera vez que se despide del programa pero fue porque la vez anterior, él y Renzo Schuller se fueron a Latina.

"Sí les digo de todo corazón y con la mano en el pecho que el último día oficial del programa de Combate como ustedes lo conocen, el equipo rojo y verde, termina. De hecho, la palabra Combate no se va a volver a utilizar. No va a existir. No sabemos lo que pasaré el otro año, pero Combate termina de manera oficial el día de mañana (viernes)", indicó Gian Piero Díaz

Además, el conductor dejó en claro que el último programa en vivo de Combate va hasta el día viernes, pero se emitirán programas grabados hasta el 28 de diciembre. Gian Piero Díaz le pidió a los participantes que intenten seguir compitiendo hasta el final y recordó que el programa es una 'familia'.

"El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto Combate no sigue. No es una promoción para generar un tipo de expectativa, ni nada. Mañana será el último programa en vivo en donde nos despediremos de toda la fanaticada de Combate", declaró Gian Piero Díaz.