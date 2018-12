¿Tanto así? La modelo Luciana Fuster ya no oculta su amor con Emilio Jaime, pues ambos fueron captados dándose un beso durante el corte comercial de ‘Combate’; sin embargo, la figura de ATV aclaró que aún no ha iniciado una relación con el también cantante, pero que él la trata como ‘una princesa’.



“¿Cómo se dio el beso? Son cositas que van pasando en el camino, nos está yendo muy bien y cada uno está enfocado en lo suyo”, precisó Luciana Fuster.

​

¿Ya son pareja formalmente?

Todavía no. Seguimos viendo qué pasa, no nos vemos fuera del programa, pero de vez en cuando vamos a una fiesta o concierto, pero nada más.



¿Te sientes bien con Emilio?

Sí. Es un chico lindo, que me trata superbién, tiene muchas ganas de crecer y con visión de ser un cantante internacional.



¿Te trata como una princesa?

Sí, muy bien. A Emilio lo conozco hace muchos años, entré a trabajar a la televisión con él, nunca pensé que iba a pasar algo entre nosotros, pero así se dan las cosas. Es más, aprendí a no escupir al cielo.



¿Ya no temes volver a apostar por el amor?

No. Nunca temí tampoco, se cierran ciclos y punto.