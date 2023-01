Marisol Crousillat, exproductora de Combate, fue la invitada especial del episodio 6 del programa de YouTube “Con FM”, que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, y reveló la razón por la que botó a Michelle Soifer del desaparecido reality.

Conocida por todos los integrantes del espacio que se transmitía por la señal de ATV como la ‘Reina Madre’, durante la conversación con los exparticipantes del programa de competencia contó qué fue lo que ocurrió para que tomaran esa decisión.

“Con Michelle era terrible. Hablar con ella era reunirnos en otro lado, juntarnos con la mamá. Al final te decía que sí, salvo que no tuviera la plata que ella quería. Cuando era negociación, era más difícil”, detalló Crousillat sobre la actitud de la artista.

“Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante mío. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante mío y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”, agregó.

Asimismo, Marisol Crousillat señaló que el papá o la mamá de Micheille Soifer se comunicó con ella para intentar resolver los problemas. “Yo dije: no se preocupe ya no va a volver, que ni se gaste. No vuelve, porque si empezamos a tolerar esas cosas hubiéramos durado mucho menos” , sentenció.

“TIENE UN PROBLEMA DE IDENTIDAD”

Jessy Kate señaló que Michelle Soifer tiene un problema de identidad y hace lo que sea para llamar la atención. “Creo que no sabe lo que quiere, primero cantó cumbia, después balada y ahora está en lo urbano. Ahora no sabe qué ponerse para llamar la atención, sale prácticamente calata en sus shows”, dijo.

“Si dice que es cantante, que haga su show de cantante y demuestre su talento”, agregó, y descartó que vaya a incursionar en el género urbano. “Yo soy la ‘Potra de la cumbia’ y quiero marcar mi propio estilo”, indicó y negó que se vaya a unir a la moda del Onlyfans.

