Marisol Crousillat: "He tenido a Cathy Sáenz copiándome durante un montón de tiempo en el canal de enfrente"

La productora Marisol Crousillat, más conocida como la ‘Reina Madre’, dijo que le ganará el duelo a Cathy Sáenz en ‘El origen del origen’, nuevo formato que reemplaza a ‘Combate’ a partir de este lunes 24 de setiembre.

“La he tenido (a Cathy) copiándome durante un montón de tiempo en el canal de enfrente... voy a poner todo de mi parte, voy a pelear, le voy a ganar. Si ella tiene un traumita que no le gusta, no sé, es su problema”, indicó Marisol Crousillat.

De otro lado, Cathy Sáenz afirmó que ella se quedará con Combate. “Nos vamos a poner de tú a tú cada una con sus equipos, vamos a pelear no solo con competidores, sino también con estrategias de juegos, de secuencias y la productora que obtenga mayor cantidad de victorias se quedará con el programa. Pienso luchar hasta el final porque ‘Combate’ ya no es de ella, es mío”, manifestó la exproductora de Esto Es Guerra.