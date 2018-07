Luego de ver y escuchar a Samahara Lobatón llorar en Combate y decir que se sintió utilizada por él, la expareja de la hija de Melissa Klug decidió aclarar algunas cosas tras su aparición en el programa de competencia, hace unos días.

Jean Paul Caipo indicó que cuando retó a Diego Alonso, con quien se especuló Samahara Lobatón tenía algo, y le dijo que el ganador se quedaba en el programa, no era porque quisiera entrar a Combate , sino para que el participante sintiera miedo de perder algo que le importaba.

"Debo aclarar mis intenciones al participar ayer del programa y retar a Diego Alonso a competir. En verdad (mis razones) fueron netamente deportivas. Cuando me invitaron, pensé que tenía la oportunidad de enfrentar a uno de los causantes del fin de algo que me importaba", dijo el ex de Samahara Lobatón.

El joven de 19 años dijo que Diego Alonso había sido uno de los causantes de terminar su relación con la hija de Melissa Klug y por eso lo retó. Jean Paul Caipo también ofreció disculpas si en algún momento perdió el control en la entrevista con Combate .

"Cuando le planteé que el ganador se quedara (en Combate) mi intención no era entrar al reality, sino que él sienta el temor de perder algo que le importe. De todas maneras tengo que aceptar que en cierto momento, por como sucedían las cosas, las emociones me jugaron encontrar y tuve una mala actitud. Discúlpenme a quienes haya sorprendido o decepcionado" , declaró Jean Paul Caipo en un video de Instagram.

Lo que sí dejó en claro el ex de Samahara Lobatón es que los combatientes fueron muy duros con él sin siquiera conocerlo y que se adelantaron a juzgarlo. Por eso, los chicos de Combate le dijeron cosas hirientes.

"Solo tengo 19 años. Es válido que me equivoque y ya vieron lo que pasó en el programa y todo lo que dijeron sobre un chico de 19 años que ni conocen, sin importarles cómo se puede llegar a sentir y todo lo que puede llegar a pensar", manifestó el ex de la hija de Melissa Klug.

Finalmente, el ex de Samahara Lobatón dejará todo el tema de la hija de Melissa Klug y Combate atrás, pues considera que ya se dio cuenta de cómo son las personas y que no vale la pena continuar enfrentado.

"Luego de esto, me doy cuenta cómo son las personas y no vale la pena seguir con esto. No volveré a declarar a ningún medio y por mi parte, tómenlo como un punto final. Seguiré el consejo de varios y me olvidaré de todo este tema y seguiré con mi vida ", terminó el video Jean Paul Caipo.

