Hace algún tiempo, Michela Elías, la joven participante de Combate, decidió destaparse para la Revista Soho. La chica reality mostró su cuerpo trabajado de manera constante en el gimnasio y no dejó nada a la imaginación.

Recientemente, Michela Elías compartió algunas de las imágenes de la publicación en su cuenta Instagram, acompañando las fotos con frases motivadoras. Precisamente en una de ellas, la participante de Combate aparece en una ducha con el cuerpo mojado.

"Hay cicatrices que nadie puede ver. Hay heridas que no sangran. Hay lagrimas que no mojan y gritos que no hacen ruido", escribió en su cuenta Michela Elías. La imagen tiene más de 15 mil likes y casi 300 comentarios.

Sin embargo, la publicación levantó la polémica. Varios de sus seguidores cuestionaron que Michela Elías tenga que compartir una imagen desnuda con una frase que, para ellos, no guardaba relación.

Una usuaria fue más allá y le recomendó a la participante de Combate que si tanto se mostraba en Instagram, debería dedicarse a hacer películas para adultos. "Deberías hacer po... mejor muchachita". Posteriormente, la usuaria eliminó su comentario.

Michela Elías no tuvo reparos en contestar de esta peculiar manera: "No gracias muchachita. Pero si tú quieres hacerlo eres libre de hacerlo". La participante de Combate estuvo respondiendo a otros usuarios que la criticaban y dijo que si no querían verla, deberían dejar de seguirla.

