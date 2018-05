Paolo Guerrero es uno de los jugadores de la selección peruana de fútbol con más jale. Entre su lista de salientes, el 'Depredador' tiene a varias féminas de Chollywood , así como chicas que participaron en realities de competencia.

Por ejemplo, recordemos a Andrea San Martín . En más de una ocasión, la ojiverde contó que salió en varias oportunidades con Paolo Guerrero , pero la relación no pudo ir más allá porque el futbolista vivía en ese tiempo en Alemania.

Otra de las chicas que estuvo en salidas con Paolo Guerrero fue Fiorella Chirichigno . La modelo fue la jovencita con la que el futbolista salía en el tiempo que supuestamente fue visto fuera de la concentración por un fotógrafo de la revista de Magaly Medina.

Antes de su actual relación con la garota Thaísa Leal, Paolo Guerrero mantuvo una relación de casi dos años con la modelo y exchica reality Alondra García Miró . El futbolista y la ojiverde vivieron juntos en Brasil hasta que terminó el romance.

Ahora, se revela que ellas no fueron las únicas que cayeron ante los encantos de Paolo Guerrero. El 'Depredador' invitó a salir a una actual participante de Combate durante una parrillada, pero ella le dijo que no.

"Me invitó por medio de un amigo a una parrillada. Fui inocentemente al lugar. Mi amigo me mintió y no me dijo a dónde me llevaba. Cuando llego le pregunto de quién era la casa. 'De mi primo', me dijo. Yo no sabía quién era su primo. 'Paolo Guerrero'. Y yo: ¡No!. A mí no me gusta ese mundo de futbolistas" , dijo la participante de Combate en entrevista co n Andrea Llosa.

El hecho ocurrió hace unos 6 o 7 años aproximadamente cuando Paolo Guerrero jugaba para el Corinthians. Según contó la combatiente, ella prefirió no aceptar la invitación de Paolo Guerrero , pues el mundo de los futbolistas no era su favorito.

"Lo conocí, pero fue como un 'hola y chau', nada más. Si lo veo ahora ni siquiera lo saludo porque no creo que se acuerde de mí. Fue en el momento de la parrilla y nada más. También fue rápido para invitarme, así que nada que ver", dijo la combatiente.

¿Quién es la joven en cuestión? Pues nada más que Spheffany Loza. L a hermana menor de Melissa Loza conversó con Andrea Llosa y contó la anécdota cuando la producción del programa la contactó con una amiga que radica en Argentina.

Spheffany Loza

