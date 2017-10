Combate: Paula Ávila habló del incidente que tuvo con Ducelia Echevarría [VIDEO]

Paula Ávila no desea seguir los pasos de Yahaira y Rosángela, y por eso se aguantó cuando Ducelia Ecehvarría le tiró un codazo mientras competían en ‘Combate’.



“Ella después me pidió perdón, no lo hizo con intención de pegarme, hablamos para que no haya malentendidos”, indicó Paula Ávila.



Pero se te notaba mortificada...

En el momento uno se molesta y quiere reaccionar, pero respiras por 10 segundos y como ya vi lo que pasó con Rosángela y Yahaira, cuido mi trabajo. Personalmente, no le tiraría una patada a alguien, por más que tenga cólera, ni delante ni detrás de cámaras. Somos personas públicas y no podemos salirnos de nuestras casillas.