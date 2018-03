Combate: Ducelia Echevarría le pide perdón a Isabel Acevedo por decirle "serruchadora" [VIDEO]

Isabel Acevedo , ‘Chabelita’, exigió a Ducelia Echevarría que no le falte el respeto luego que la ‘combatiente’ la llamó ‘serruchadora’.

“Esto es para demostrarte ‘Chabela’ que no eres la única serruchadora de este programa”, dijo Echevarría.



La reacción de Acevedo no se hizo esperar y le respondió.

“No sé qué problema tiene ella contra mí, ¿te hice algo? Nunca hablo de mi vida privada, pero límites son límites”, respondió la novia de Domínguez.



Luego, Ducelia aclaró que no se refirió a algo personal.

“Que me disculpe si lo entendió del otro lado, no fue mi intención”, precisó.



KARLA NO TEME DEMANDA



Por otro lado, Karla Tarazona comentó que no teme que el ‘Wachimán’ la demande por no invitarlo al bautizo de su hijo Valentino.



“Lo único que puedo decir, es que me guste o no, en las fechas importantes de mis hijos ambas partes son notificadas. Si el señor me demanda tiene que tener pruebas. Puedo demostrar que fue invitado con anticipación. Tengo tres pruebas, dos testigos y un serpost”, indicó Karla.



Dice que recién se enteró un día antes.

Jamás haría eso, tengo audios que demuestran que el señor devolvió las invitaciones.



Leonard asegura que hay personas que envidian su felicidad.

Soy muy feliz con mis tres hijos, no necesito de un marido al costado para que me pague las cuentas. (B.Pashanasi)

Ducelia Echevarría llamó 'serruchadora' a Isabel Acevedo