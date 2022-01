Los integrantes de Combinación de La Habana, Eugenio Sierra y Rafael Castellanos, afirmaron que nunca hicieron ‘privaditos’ durante la pandemia, y recién ahora que se han levantado algunas restricciones y todos se han vacunado están realizando shows.

“En el caso de Combinación de La Habana, no hicimos privaditos en toda la pandemia. Cuando se reabrió todo y empezaron a vacunar ya ahí volvimos a trabajar, pero nosotros sí acatamos el protocolo y lo que dijo el Gobierno. No hicimos nada de privados, estuvimos en casa”, afirmó Rafael.

“El sector más afectado fue el del arte en general y, a veces, me he encontrado con gente que me dice que hace privaditos porque tiene que darle de comer a sus hijos. Yo entiendo, pero si te enfermas te quedas sin salud, sin comida para tus hijos, sin nada, pero nosotros aguantamos y esperamos que se reabriera todo”, añadió Eugenio.

Eugenio, el movimiento salsero está fuerte en Perú...

Sí, pero hace unos años atrás como 3 o 4 la salsa como que decayó un poco porque salieron todas estas tendencias de ritmos urbanos como el hip hop, el reggaetón. Ahora después de la pandemia se ha fortalecido bastante el género de la salsa y la timba porque han salido orquestas timberas que es lo que hacemos.

Rafa, ¿qué proyectos tiene Combinación de la Habana?

A mediados de febrero tenemos una gira para Estados Unidos y con la bendición de Dios esperemos que poco a poco volvamos a la normalidad para que todos puedan trabajar. También hay planes de una gira por Europa, para mayo. Mientras tanto seguimos trabajando respetando los protocolos.

Eugenio: Nuestro plan es seguir haciendo música, seguir grabando con otros artistas.

De otro lado, comentaron que están felices de compartir escenario con Armonía 10 y Brunella Torpoco, este sábado 29 de enero en Complejo Quipan, en calle María Reiche con Av. Trapiche, en Comas.

SOBRE EL EVENTO

El Festi cumbia con salsa se realizará en el Club Deportivo Alfonso Ugarte de Quipan en Comas, que tiene un área de 14 mil metros cuadrados para albergar a más de 10 mil personas, pero por las medidas de bioseguridad solo habrá un aforo para 2, 500 personas. Además se ha adelantado el inicio del evento que será al mediodía y terminará a las 11 de la noche, una hora antes del toque de queda, y se les exigirá a los asistentes su carnet de vacunación con las dos dosis y el uso de la doble mascarilla.

