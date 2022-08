Guerra de cómicos ambulantes. Danny Rosales compartió un video para apoyar a su colega cómico Edwin Aurora, a quien no se permitiría trabajar en la alameda Chabuca Granda del Centro Histórico, y recordó que fue él uno de los primeros artistas que inauguró esa plaza. También señaló que no les cae a sus colegas Pucho y Mono Pavel, y que al cómico Luckety (Lucky) no se le permite ingresar a esa zona ‘por cólera’.

“Hace unos días fui a visitar a Edwin Aurora y realice un pequeño show en agradecimiento al público y me enteró que se armó un escándalo por eso. Yo me llevo con todos; pero hay tres personas que no les caigo: El seño Pucho, el señor Mono Pavel y el señor Kelvin”, manifestó el popular ‘Narizón’ en un video en redes sociales.

Añadió que tampoco se le permite ingresar al lugar al Cómico Luckety (Lucky) señalando a los tres cómicos mencionados y recordó que fue uno de los primeros cómicos en laborar en Chabuca Granda.

Danny Rosales se pronuncia sobre la polémica con 'Mono Pavel'

Así como el video de Danny Rosales se hizo viral en redes sociales, un video en el que Edwin Aurora le exige explicaciones a Mono Pavel por una suspensión para laborar en la alameda Chabuca, también se viralizó en TikTok.

MONO PAVEL SE DEFIENDE DE ACUSACIONES

Al respecto, Mono Pavel manifestó que Aurora se ‘la agarra contra él’, ya que la decisión la ha tomado la directiva de los cómicos. “Me viene a buscarme a mí como si yo fuera el único cómico. Se me prende a mí y eso es lo que incomoda”, manifestó.

En tanto, tras la difusión de las palabras de Danny Rosales, el Chino Risas consideró que toda esta situación se produjo por lo que Edwin lo hizo a trabajar a Lucky. “No es que no lo dejen trabajar a Lucky; la gente dice ‘que por qué lo botan a Lucky’, pero Lucky siempre trabajó ahí, pero pasó algo con él. No sé que pasó entre Lucky y Chabuca; pero creo que el lo debería contar”, manifestó.





