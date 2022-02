Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza y su pareja se presentaron en el programa ‘Mujeres al mando’ para dar detalles de su relación amorosa y ventilar algunos de sus ‘trapitos sucios’ al aire en el Día de San Valentín.

Resulta que su pareja Leyla se presentó en el magazine de Latina para intentar ‘solucionar’ algunos ‘baches’ que no dejaban avanzar su relación.

“Que me podrías aconsejar con respecto a mi querido Andrés, que no me escribe cuando está cerca de mí”, dijo la joven a Susy Díaz pidiéndole un consejo.

“Tienes que decirle: ‘Te amo, te quiero’, no solo por el WhatsApp”, le recomendó Susy Díaz al ‘Cóndor’ Mendoza, quien bajó la mirada y no pudo evitar poner una cara de ‘palteado’.

“Nosotros tenemos siempre comunicación, pero él se olvida, me promete que va a cambiar y después se olvida”, volvió a mencionar la enamorada del exfutbolista.

Finalmente, el ‘Cóndor’ expresó sus sentimientos, muy tímidamente, indicando que tomaría en cuenta las recomendaciones que le hizo la rubia.

