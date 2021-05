Luis Alfonso Borrego, conductor del programa “Suelta la Sopa” y experto en Miss Universo, no dudó en elogiar la belleza de Janick Maceta, la joven peruana que compite por la corona de Miss Universo desde Miami, Estados Unidos.

En su historia de Instagram, el presentador de televisión compartió un video de las declaraciones que brindó sobre la participación de la peruana. Borrego se mostró en contra de las personas que han criticado a Janick y señaló que para él nuestra compatriota “tiene el rostro más bello” del certamen.

“Perú me parece que es el rostro de este certamen, es el rostro más bello de este certamen. Me parece que tiene una personalidad fuerte y los que la están criticando, me parece que lejos de ser un objeto de criticas tiene que ser objeto de admiración y aplausos porque es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer determinada”, dice en los primeros segundos del clip.

Tras ello, el comunicador dijo que Janick Maceta puede ser un gran elemento en el certamen de Miss Universo.

“Es una mujer que puede ser un gran elemento para el certamen de Miss Universo, además siento que Perú, al igual que mi país Colombia, han sido los países que más mujeres se han convertido en Miss Universo porque han sido bastante consistentes en la representante que mandan décadas tras décadas, que siempre están clasificando, pero no llegan a la final. Yo siento que Colombia y Perú han podido tener más Miss Universo de las que ya tienen, yo creo que Perú merece una corona Miss Universo”, añadió.

Jessica Newton -en su historia de Instagram- también compartió las declaraciones que brindó Luis Alfonso Borrego sobre Maceta.

Participación de miss Perú

