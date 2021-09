Las buenas noticias siguen para GV Producciones que dirige Gisela Valcárcel. Al ya anunciado estreno de “Llauca”, la serie que forma parte del catálogo de la productora y que emitirá Latina, se suma ahora la confirmación que el programa “América Hoy” seguirá en la plantilla de la programación de América para el próximo año. Para celebrar la noticia se reunieron en un almuerzo las conductoras del programa Ethel Pozo, Janet Barboza, Melissa Paredes, junto al productor Armando Tafur y por supuesto la popular “señito”.

Mientras el muy animado grupo compartía en sus historias de Instagram los diversos platos que iban a saborear durante la reunión, los integrantes le dieron la oportunidad a Janet Barboza para que dijera cuál era el motivo de la sustanciosa cita gastronómica. “Estamos todos aquí preparando nuestra temporada 2022”, aseveró la animadora, ante la alegría de sus acompañantes que cerraron sus palabras con un aplauso.

Tras el anuncio se supo que el magacín matutino de América forma parte de los programas considerados para el año que viene y al parecer retornará con algunas novedades. Aún no se confirma si Edson Dávila, el popular “Giselo”, regresará como uno de los integrantes del espacio, coincidentemente, el bailarín no fue convocado al almuerzo y ese sería una señal que no lo veríamos en 2022.

Además de “América Hoy” que se emite de lunes a viernes por América Televisión, GV Producciones también tiene en la programación de la televisora “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y “El Gran show”, programas que gozan de una respetable audiencia que les ha permitido permanecer en la parrilla del canal.

TE PUEDE INTERESAR