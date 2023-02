En la reciente emisión de “América Hoy”, los conductores se tomaron unos minutos para expresar su rechazo a la ola de críticas que recibió Ana Paula Consorte tras publicar unas fotografías en las que mostró su pancita de embarazada.

La primera en manifestarse fue Janet Barboza, quien se mostró indignada con la gente que le reclamó a la brasileña que se embarazó muy rápido de Paolo Guerrero.

“Ana Paula Consorte cuando pone esta foto, la gente le dice que qué rápida, que seguro lo hizo para asegurarse económicamente y otras cosas, entre otras cosas. Ahora, que comentarios tan duros recibe una mujer en estado de gestación y cuando uno está con las hormonas revueltas y más sensible que nunca”, enfatizó la popular ‘rulitos’.

La compañera de Ethel Pozo se solidarizó con la pareja del futbolista y cree que Ana Paula respondió a los comentarios de los heaters porque“está en un estado tan sensible” por su embarazo.

Ricardo Rondón, quien estuvo como invitado en el set, opinó que es una bajeza que la gente se tome el tiempo de fastidiar a Ana Paula en su estado de gestación. “Siempre diré que a falta de argumentos van a sobrar los insultos, esto no solamente es una cobardía de gente que se oculta en una red social para ofender, insultar, este en estado de gestación o no este. Me parece miserable, una bajeza”, puntualizó el exconductor de “En boca de todos”.

“Es terrible, nefasto, así este embarazada o no, terrible normalizar que la gente te agrade porque no te conoce, a insultarte de la nada”, añadió por su parte Ethel Pozo.