René Gastelumendi, Mari Calixtro y Julio Fernández son los nuevos rostros de ‘ATV Noticias Matinal’. Ellos afirman que son reporteros que tienen calle y la gente ya los bautizó como el ‘Power trío de las mañanas’. Además, el noticiero es una mezcla de prensa y entretenimiento.

Rene regresa después de 20 años a ATV, Mari vuelve a la televisión después de tres años de ausencia y Julio es de la casa.

“Esta es una propuesta distinta. En los ensayos logramos una química interesante, nos llevamos muy bien y justamente queríamos romper ese esquema tan clásico de una pareja. Cada uno tiene su propuesta y juntas esperemos que funcione”, dijo René.

¿Es la primera vez que trabajan juntos?

Mari: Sí, nos hemos visto en la calle cubriendo comisiones, como reporteros, pero es la primera vez que estamos en un set. La experiencia ha sido súper divertida, de eso se trata de divertirse de pasarla bien y de hacer las cosas de forma natural que para mí es lo más importante

Julio : En este caso somos conductores que tenemos calle, tenemos experiencia y no poca. Tenemos la suela desgastada de haber recorrido la calle y la gente nos ha denominado como el ‘Power trío de las mañanas’.

De eso se diferencian de los demás noticieros.

R: No somos maestros de ceremonia. Ponen a un tipo o una chica en terno y conducen de frente y parecen maestros de ceremonia, con todo respeto no digo nombres.

¿Cómo ven la competencia?

R: La veo muy respetable. Un poco añeja, pero muy respetable.

Cuando dices añejas, es porque se necesita renovación.

R: Me refiero a que ya tienen años haciendo ese noticiero y eso es bastante respetable

M: Mira acá estamos para hacer un programa que sea fresco, que sea como un magacín, mezcla de prensa y entretenimiento. La idea es estar muy en contacto con las denuncias que vienen de fuera, presentar las cosas de forma natural.

J: Además, somos anti teleprompter. No nos gusta leer el prompter, es más lo que podemos nosotros aportar.

Mari regresas a la tele después de varios años...

Hace tres años que estaba separada de la tele, antes de eso estuve 16 años en Latina. Estos tres años han sido maravillosos porque he estado en mi casa, con mi familia y nunca he sido más feliz. Cuando he llegado me preguntaban si estaba nerviosa, pero más que eso he estado emocionadísima.