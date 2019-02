Conoce un poco más de 'Aviux', el DJ peruano que tocará en importante festival de México

Con aplausos y arengas, los vecinos de Paul Barra le transmiten sus mejores vibras y esperan que ‘la rompa’ en el Electric Daisy Carnival (EDC), importante festival de música electrónica que se realizará este sábado 23 y domingo 24 de febrero, en México.



Este joven DJ y productor musical descubrió su talento desde muy pequeño y a sus cortos 23 años ha participado en decenas de concursos y festivales, incluso hizo el remix oficial a la canción ‘Emoji’ del famoso dúo Galantis.



Trome lo encontró en su casa de San Juan de Lurigancho.

¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la música?

Como DJ y productor musical llevo unos 9 años. Desde muy pequeño. (Risas). Sí, lo hacía desde que estaba en el colegio.



Siempre me gustó mezclar melodías, componer...

La música está en mí.



¿Tuviste alguna influencia externa?

Mi mamá fue cantante de música tropical y gracias a ella tengo esa base artística. Yo crecí acompañándola a sus conciertos, estoy muy familiarizado con ese mundo.

¿Has estudiado música?

No. Todo empezó cuando mis padres me compraron un teclado y aprendí a tocarlo por mi cuenta. Veía tutoriales en Internet y cada día me retaba a conseguir algo.



¿Fuiste autodidacta?

Creo que sí (risas). Con todo lo que hacía, mi oído fue desarrollándose más y más.



¿Al salir del colegio estudiaste alguna profesión?

Estudié tres ciclos de Ciencias de la Comunicación. Pero tuve que dejar la carrera por motivos económicos. Esa dificultad me ayudó a potenciar mi energía y enfocarme más en la producción musical.



Representarás a Perú en un importante festival, ¿qué sientes?

Es una alegría y emoción tan grande llevar el nombre del Perú al Electric Daisy Carnival (EDC). Este festival es uno de los más

grandes e importantes de música electrónica.

¿Cuándo te presentarás?

Yo estaré el sábado 23 de febrero.



¿Qué sueño quieres cumplir?

Tenía un sueño y hace poco lo cumplí. El año pasado me

presenté en el festival Road to Ultra Perú, ahí conocí al famoso dúo sueco Galantis. Y por circunstancias de la vida conversé con ellos y me ofrecieron hacer un remix oficial a su canción ‘Emoji’.



¿No lo podías creer?

No, cuando regresé a casa revisé mi correo y vi que Galantis me

había enviado los archivos para que haga el remix. No podía con tanta felicidad... Esta es la oportunidad más grande que he

tenido hasta el momento.



¿Y tienes alguna meta a corto plazo?

Quiero llegar el próximo año al festival Tomorrowland (el más importante de música electrónica). Será un reto para mí porque no hay ningún peruano que haya tocado hasta la fecha ahí.