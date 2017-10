Julián Legaspi contó que será papá por segunda vez y que se encuentra pasando la mejor etapa de su vida.



“No saben lo que es, hasta ahora soy un buen papá. Se me cae la baba, todo el día la paso con él, incluso dejé de trabajar dos meses. Es más, mi esposa está embarazada de nuevo, siempre me gustaron los niños, así que estoy muy contento. Es otro varoncito, uno de once meses y otro de cinco en la panza. El primero se llama Román”, dijo Lesgaspi.

¿Y buscarán la mujercita?

Esa decisión se la dejo a mi señora, pero creo que por ahora está bien.



Sobre su ingreso a ‘De vuelta al barrio’ y su reencuentro con Milett, prefirió no dar detalles. “Bueno, en breve vamos a aparecer con un simpático personaje”, mencionó.



