“Si me faltaras no voy a morirme, si he de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito, tu mano, tu mano....eternamente tu mano”. Estas son algunas de las estrofas de “Yolanda”, la canción más popular de Pablo Milanés, cantautor cubano fallecido a los 79 años en un hospital madrileño.

LEE MÁS

Tania Libertad comparte emotivo mensaje para despedirse de Pablo Milanés: “Te vamos a extrañar”

¿Pero quién es la mujer que inspiró este tema? ¿Quién es Yolanda y por qué Pablo le escribió una canción tan sentida? Pues la historia de “Yolanda” se remonta a 1970, cuando el músico caribeño vivía al lado de su primera esposa Yolanda Benet y recién había dado a luz a Lynn, su primogénita.

Según cuenta la propia protagonista de la historia y la musa de Milanés, la canción fue tocada por primera vez una noche en la que entonces bebé Lynn no podía dormir, por lo que Pablo tomó su guitarra y la tocó, pero la madre no le puso atención en lo más mínimo.

Pablo Milanés y Yolanda Benet, la madre de sus tres primeras hijas.

UN CLÁSICO

Posteriormente, ya cuando la bebé estaba siendo amamantada, Yolanda le pidió a Pablo que cantara de nuevo la canción, misma que, aseguró, la paralizó, pues supo unir en la aparentemente sencilla pieza códigos y símbolos que los unían como pareja.

Según Benet, la canción Yolanda fue compuesta por Pablo Milanés en únicamente 20 minutos y ambos acordaron que no la tocarían frente al público, pero posteriormente ganaría notoriedad, por lo que el público no dejaría al cantautor sacarla de su repertorio.

Aunque el cubano ya no quiso cantar el tema al separarse de la madre de sus hijos porque no existía ya ningún vínculo amoroso entre ellos, fue imposible dejar de interpretarla porque el público le exigía que lo haga y usualmente terminaba sus conciertos con “Yolanda”.

TE PUEDE INTERESAR

Muere a los 50 años la cantante cubana Suylén Milanés, hija de Pablo Milanés

Sergio George elogia a Cielo Torres: “Es una cantante de grande ligas y un buen prospecto de exportación”

#NoEstasSolo: iniciativa impulsada por Preludio, busca hacer frente a la salud mental