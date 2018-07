Corazón Serrano: Lesly Águila dice esto sobre rumores de embarazo ¿Bebé a la vista?

La cantante de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, negó que esté embarazada, tal como se viene especulando en las redes sociales.



“Nada que ver, el día que esté embarazada lo voy a gritar a los ‘cuatro vientos’ porque para mí es una bendición, pero no estoy embarazada, será que como mucho chancho y por eso estoy panzona”, afirmó la integrante de ‘Corazón Serrano’, quien aclaró que la relación con Frank Mendoza marcha bien.



“Nuestros planes por el momento son proyectarnos para el futuro y más adelante vendrán los niños”, añadió Lesly Águila.



¿Han hablado del matrimonio?

Por el momento no. Estamos enfocados en el trabajo, gracias a Dios hay mucho, porque primero hay que cosechar. Nuestro plan inmediato es relanzar la agrupación ‘Mensajeros del Amor’ con nueva delantera. Yo voy a seguir en ‘Corazón Serrano’, pues tengo un contrato firmado y me siento muy feliz de estar acá. Frank lo va a manejar y vamos a dar la oportunidad a nuevos talentos.