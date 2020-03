La modelo y bailarina Annabele Torres se encuentra en España en medio de la cuarentena general a la que está sometida el país europeo por la pandemia del coronavirus. Ella mostró su preocupación por la ligereza con la que toman los peruanos esta crisis.

“Yo tenía mi viaje para este 21, pero lamentablemente con la norma de suspensión se han cerrado las carreteras, no va a hacer posible que viaje. En 24 horas aquí en España, estando tres días en confinamiento, han aumentado más de 1000 casos (....) imagínate como sería en Perú que la gente hace caso omiso y piensan que es una broma, No la tomen a la broma, es muy serio, es increíble”, contó Annabele Torres

La bailarina expresó su preocupación por los peruanos que consideran que el coronavirus no es un tema serio. “Imagínate cómo te vuelvo a repetir no hay tránsito en la calle, no hay personas circulando en la calle, a pesar de eso han habido 100 casos registrados nuevos, imagínate si acá son 1000 personas teniendo el cuidado que se tiene (...) no quiero ni pensar lo que va a pasar en Perú, hay que tener muchísima responsabilidad”, dijo Annabele Torres al espacio televisivo.

Annabele Torres indicó que Europa es el epicentro del coronavirus en este momento. “Lamentablemente cuando hay una enfermedad que es asintomática, tú piensas que todo está bien, que puedes seguir con tu vida normal, esta enfermedad ataca a las personas más débiles, tal vez yo no voy a tener los síntimas, pero al estar infectada voy a contagiar a otras personas y las puedo llevar a la muerte”, advirtió la ex bailarina de Alma de Bella.

Annabele Torres cuenta su drama en España y hace advertencia a peruanos

