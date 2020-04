Coronavirus | Últimas noticias | El cantante Robert Muñoz, ‘Clavito’, contó que cumple su cuarentena en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, junto a su esposa Andrea y su hija, a donde viajó para realizar una gira artística.

“Vine en marzo a Estados Unidos para hacer unos shows, pero se cancelaron. Mi fecha de retorno a Perú estaba programada para el 30 de marzo, pero cerraron las fronteras y ahora me encuentro aquí encerrado porque en Estados Unidos el coronavirus está avanzando rápidamente. Son miles los contagiados y centenares los muertos”, detalló el cantante de cumbia.

‘Clavito’ también contó que el Estado de Nueva York es el más afectado por el coronavirus y que en todo Pensilvania hay una cuarentena rígida.

“Aquí la cuarentena está dispuesta hasta el 30 de abril porque ya se han registrado más de 4 mil infectados y 30 fallecidos. Lo bueno es que la gente respeta el aislamiento, solo salen para comprar víveres, se asume con responsabilidad”, comenta.

¿Y dónde están alojados?

Un amigo, promoción de la Policía, me ha dado un cuarto y compartimos los gastos de alimentación, pues no podría pagar un hotel por tanto tiempo. Igual extraño mucho el Perú, me siento triste al estar lejos de mi tierra, felizmente estoy al lado de Andrea y mi hija, ellas me sostienen y dan aliento.

Asimismo, saludó y felicitó a sus colegas policías, médicos y efectivos de las Fuerzas Armadas por su valor en estos momentos.

“Mi respeto y admiración por todo lo que están haciendo al luchar contra el enemigo invisible. Ojalá los peruanos imitáramos lo que hacen en otros países al quedarse en sus casas, el peruano es irresponsable y eso da mucho miedo”, dijo.

( E. Castillo)