Coronavirus Perú | ¡Se defiende de acusaciones! La exactriz cómica Daysi Ontaneda se pronunció a través de sus redes sociales luego de que fuera acusada de supuestamente ocultar a ciudadanos ecuatorianos infectados con el COVID-19 en su casa en el distrito de Tambogrande, en Piura.

Ecuador vive quizá la mayor crisis por el coronavirus en Latinoamérica y muchos usuarios acusaron a la expareja de Mauricio Diez Canseco de haber dado asilo y ‘han escondido’ a ciudadanos del país vecino con el COVID-19.

“La Familia Ontaneda expresa su más enérgico rechazo frente a las diversas informaciones tendenciosas y desmentimos todo tipo de comentarios e insinuaciones malintencionadas que están circulando por las redes sociales respecto que en nuestra casa de Tambogrande de nuestros queridos padres, hemos escondido o se encuentran Ecuatorianos infectados con el COVID-19. Noticias totalmente falsas, infundadas, tendenciosas y maledicentes pues cada uno de nuestros miembros de la familia se encuentran en sus casas acatando las órdenes de inamovilidad del gobierno pues somos respetuosos de la ley", escribió Daysi Ontaneda en el comunicado.

“En efecto no nos hemos desplazado de nuestros domicilios habituales desde la orden del estado de emergencia. Cuídense todos y hagan caso a sus autoridades que nosotros estamos haciendo lo mismo. Esas noticias falsas, calumniosas y difamatorias que no se ajustan a la verdad lo único que hacen es exacerbar los ánimos y crear desasosiego en la población y sobre todo puede desencadenar situaciones peligrosas que Dios no quiera, afectando el honor y el buen nombre de mi familia”, agregó la rubia.

Ministro de Defensa anuncia llegada de vehículos blindados para vigilar frontera con Ecuador

ECUADOR EN CRISIS

El Gobierno de Ecuador aseguró haber recolectado todos los cadáveres fallecidos a causa del coronavirus que se encontraban en domicilios en Guayaquil y que esa tarea a día de hoy se demora un lapso de 12 horas desde la notificación de los familiares a las autoridades.

“Ya no hay casos atrasados”, manifestó a Efe Jorge Wated, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) destinada para la crisis en Guayaquil, epicentro del brote de coronavirus en Ecuador, que ha sido en la última semana escenario de una grave acumulación de cadáveres.