La exchica reality, Diana Sánchez, se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para contar cómo está viviendo ante la crisis de la pandemia por el coronavirus en Nueva York donde hay miles de infectados. La excombatiente aseguró que ella desde hace una semana se encuentra en ‘cuarentena voluntaria’ y no sale de su casa ya que su pareja es una persona de riesgo por sufrir de asma.

Sin embargo, Diana Sánchez indicó que se encuentra muy preocupada por su familia en Perú, sobre todo por su mamá que es una persona con diabetes y su padre.

“Es lo que más me preocupa a mí. Mi mamá es una persona que padece de diabetes desde hace mucho tiempo, igual estoy en comunicación con ellos, al igual que con mi padre. Ambos están acatando la cuarentena”, indicó.

“Lo que a mí me preocupa y lamento mucho es ver la situación con la que muchos están llevando los peruanos este momento de pandemia. Me asusta, me preocupa. No están dándose cuenta que el Perú no es un país preparado para pasar por este tipo de problemas. No está preparado en el lado de la salud, no está preparado en el momento de decidir que se queden en casa y muchas están entrando en pánico y otras no lo están tomando del todo en serio”, recalcó la también modelo, quien desde hace más de un año vive en Estados Unidos al lado de su pareja.

Asimismo, Diana hizo un llamado a los peruanos a acatar las normativas del gobierno para no extender la pandemia por nuestro país.

VIDEO RELACIONADOS

MAGALY CUADRÓ A COMPATRIOTA QUE SE QUEJÓ DE LA CUARENTENA

Magaly Medina pone en su sitio a mujer que se quejó por tener que pasar cuarentena en lujoso hotel